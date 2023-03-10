華碩去年第4季每股大虧5.1元 共同執行長道歉

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠華碩今天公布去年第4季財報，受到旺季不旺、存貨跌價損失及銷貨折讓等因素影響，稅後虧損新台幣38.23億元、每股虧損5.1元，繼2018年第4季之後再度轉虧，也寫下近14年單季最差紀錄；全年每股盈餘為19.8元。

針對營運表現，華碩共同執行長許先越今天下午出席法人說明會時，向投資人「致上十二萬分的歉意」，並提到主要原因為大環境欠佳、近期消費信心低迷，導致終端需求惡化。華碩庫存調整已進入最後階段，預期今年第2季底將回到正常水位。

許先越強調，華碩內部已深自檢討，針對業務訂單預估、如何備料、年度目標如何設定等面向，都有學到教訓，希望經過調整後，未來可以避免類似問題再發生。

華碩2022年第4季品牌營收約1173.59億元，季減12%，年減17%；受到旺季促銷費用上升及銷貨折讓影響，毛利率為8.2%，季減3.4個百分點，年減11.4個百分點；營業損失49.72億元，季減2.63倍，年減1.4倍，營業利益率為負4.2%；稅後虧損38.23億元，季減1.62倍，年減1.32倍。

華碩財務長吳長榮指出，去年第2季華碩存貨跌價損失壓力來到最高峰，隨後經營團隊和事業群主管積極應對存貨管理，到去年下半年已符合或略優於公司預期；但去年第4季又面臨終端需求急凍，導致通路促銷無法產生適當效益，旺季促銷效果令人失望，造成當期營業異常與損失。

吳長榮坦言，存貨跌價損失應該要得到合理的控制和收斂，從歷史數據來看，華碩正常毛利率水準約15%，這也是整個產業終端需求回到穩定狀態時，華碩希望達到的毛利率區間。

展望2023年第1季，華碩預估個人電腦（PC）營收將季減15%至20%，零組件營收將季減5%至10%。

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吳長榮說，由於通路採購極度審慎、資金流受限，2023年上半年華碩營收規模將持續收斂，第1季應該是PC產業和華碩品牌營收谷底，第2季華碩品牌營收有望季增近10%，隨後將逐季改善。

不過，吳長榮也提到，今年上半年華碩獲利仍面臨壓力，可能出現小額虧損，華碩正在推動改善計畫，包括新產品循環、營運管理流程等各方面控管，設定積極目標，儘速協助公司穩定度過數個季度的短期調整，希望今年下半年能讓營運回到正常狀態，包括營收和獲利都回到正向趨勢。（編輯：楊蘭軒）1120310