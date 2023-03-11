杜絕「儲能蟑螂」之亂 台電祭出展延完工嚴審機制

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（中央社記者曾智怡台北11日電）儲能商機爆發引來「儲能蟑螂」橫行，台電指出，目前核准併網的儲能容量已超出2025年目標逾5倍，但實際開發案場僅3至4成，為阻絕不肖業者漫天喊價、轉賣開發權，祭出展延完工嚴審機制，以釋出更多容量給真正需求者。

綠能軍團持續擴大，台電透過「電力交易平台」引入民間電力穩定供電，因競標價格香甜，市場吹起儲能投資熱潮，截至今年2月底，已有39家業者參與提供輔助服務，包含大同、台達電、漢翔等大廠在內；以去年來看，平均每月交易金額達新台幣5千萬元。

廠商設置儲能系統前，需先取得台電饋線容量與土地設置許可，目前僅工業局工業區、縣市政府劃定乙種工業區土地等可設置，加上儲能建置高成本特性，業界坦言，有錢有地廠商握有優勢，卻不見得有心開發，反而透過轉賣開發權牟利，「儲能蟑螂」問題浮上檯面。

台電指出，現在核准併網的儲能系統容量約5200MW，早已超過2025年儲能建置目標1000MW，但實際有開發的案場僅約3、4成，代表並非所有申請者都是開發商，為阻絕有心人士兜售併網開發容量，將嚴審申請展延完工者。

按照現行規定，台電核定併網容量後，業者有1年時間建置，但目前全球瘋搶電池，相關產能吃緊，供貨穩定度不佳，較難1年內建置完成，因此可視情況申請展延1年完，並以2次為限，對象限定輸電級案場（20MW以上），意即最多可分3期建置，且第1期容量不得小於總建置容量1/3。

嚴防有心人士動歪腦筋，台電表示，提出申請展延業者，須檢附相關實質開發行為佐證資料，如儲能電池採購、升壓變壓器採購、特高壓開關設備採購證明，以及儲能電池供應商或國外原廠聯絡方式、儲能案場現場照片等，藉此淘汰掉不肖業者，以釋出更多併網容量。

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民間儲能量能穩健擴大，除有助產業技術升級，也可減少台電資本投資壓力，台電更呼籲業者獲得儲能併網資格後盡快開發，因電力交易平台採競價制，不像光電有躉購費率支撐，「現在供給少、先完工拿到的結清價格比較好」，否則未來供給大於需求，廠商恐血本無歸。

為杜絕「儲能蟑螂」作為，申請人於接獲儲能設備併聯審查意見書後，無論是開發容量增加、併聯點變更、設置者名稱變更、負責人變更或設置地點變更皆視為新案，須重新申請審查；展延時要求確認有實質開發作業；土地租賃契約公證書封面影本須於取得審查意見書後1個月提供。（編輯：潘羿菁）1120311