矽谷銀行倒閉風波 法人：短線保守關注台積電除息

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國矽谷銀行倒閉遭接管引發風暴，美股10日下挫，台股10日大跌244點收在15526點，失守短期均線和月線。法人表示，台股短線保守，本週關注美國公布重要經濟數據、鴻海等代工廠法說、以及16日台積電和大立光現金股利除息後股價表現。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭接管引發風暴與業界恐慌，美股10日收黑，道瓊工業指數終場下跌345.22點，或1.07%，收在31909.64點，標準普爾500指數下跌56.73點，或1.45%，收在3861.59點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌199.46點，或1.76%，收在11138.89點，費城半導體指數下跌56.282點，或1.89%，收在2923.929點。

台股加權指數10日大跌244.46點，收在15526.2點，失守5日均線約15747點、10日均線15666點、月線15602點，成交值新台幣2889.78億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超298.66億元，其中自營商賣超101.3億元，投信買超18.32億元，外資及陸資賣超215.68億元。

根據統計，外資法人上週連續3個交易日賣超台股累計492億元，自營商10日單日賣超金額，是去年9月上旬以來最大量。

在台指期淨部位，三大法人10日淨多單減少4402口至6147口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4018口至6201口。

本週重量級上市櫃公司包括緯創、英業達、和碩、國巨、環球晶於14日、鴻海與仁寶於15日、中美晶於16日等將舉行法人說明會，陸續公布去年第4季財報，也將釋出今年上半年營運和景氣展望。

本土期貨法人分析，台股10日以長黑K線摜破短均線和月線關卡，技術指標轉為死亡交叉，加上矽谷銀行風暴牽動美股動盪加劇，短線保守看待，本週關注美國將公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等經濟數據，以及3月16日台積電和大立光現金股利除息後股價表現。

矽谷銀行遭到接管引發市場風暴，專家分析，矽谷銀行規模較小，主要影響多是未上市的科技新創、綠能產業，應不會衍生成系統性風險；但相關事件可能影響美國聯準會（Fed）3月的利率決策，不排除聯準會3月只升息1碼。

晶圓代工廠台積電自結2月營收1631.74億元，較1月減少18.4%，年增11.1%，是1年來新低，不過仍創歷年同期新高。

手機晶片廠聯發科2月營收止跌回升，重回300億元之上，達到303.1億元，月增35.41%，較去年同期減少24.28%。（編輯：張均懋）1120313