美財政部確保矽谷銀行存戶權益 台股由黑翻紅

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波引發市場擔憂，台股早盤震盪走低，不過美國財政部宣布確保矽谷銀行存戶權益，台股不僅跌幅收斂，至10時50分指數甚至翻紅。

法人表示，矽谷銀行影響屬於短期，不過對亞股影響程度，仍需2天至3天觀察期。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭接管引發風暴與業界恐慌，日本股市下挫，中國和香港股市早盤走勢震盪，台股今天早盤開低走跌，電子和金融股下殺，代表中小型股的櫃買OTC指數一度重挫逾2%，高價股慘綠，大盤失守15500點和15400點整數關卡，最低來到15349.67點，下跌176.53點。

美國財政部宣布確保矽谷銀行存戶存款權益，台股不僅跌幅收斂甚至翻紅，到10時50分，台股加權指數來到15531.88點，上漲5.68點，成交值來到新台幣1460億元，其中電子股小漲0.1%，金融股下跌0.48%，航運股盤中翻紅。

電子權值股台積電盤中翻黑小跌漸收斂，力守510元，聯發科拉回至平盤，鴻海、聯電、日月光投控盤中翻紅。

啟發投顧副總經理容逸燊表示指出，台股今天早盤走勢主要反映美國矽谷銀行倒閉遭到接管的消息衝擊，不過美國財政部已經開始接管、並提供資金流動性保證，預期影響屬於短期。

展望台股後市，容逸燊分析，按照以往歷史經驗，美國金融股若有事件風波，就會向新興市場提款撤資，矽谷銀行對於亞洲股市的利空影響程度，仍需要2至3天觀察期。（編輯：張均懋）1120313