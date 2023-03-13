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智慧手機需求弱 富智康：今年最大業務風險

2023/3/13 14:03
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（中央社記者鍾榮峰台13日電）鴻海旗下富智康表示，機構件及系統組裝業務獲利率仍有下滑壓力，儘管特定手機晶片供應短缺可能持續到上半年，但通膨等因素削弱市場對智慧型手機需求，是今年最大的業務風險，上半年需觀察全球市場景氣衰退狀況。

展望今年營運，富智康日前透過自結財報指出，集團仍面臨嚴峻的市場環境、需求萎縮及利潤率下行壓力，相關情況從去年將持續到今年，機構件及系統組裝業務利潤率下行壓力巨大，且持續增加。

展望智慧型手機市況，富智康表示，主要國家貨幣政策緊縮，導致投入成本增加，削弱市場對智慧型手機需求，是富智康今年最大的業務風險。

觀察手機晶片供應鏈狀況，富智康分析，特定技術節點製造的積體電路，訂單交付時間仍長，供應短缺限制可能持續到今年上半年或之後；值得注意的是，主要晶片組供應出現過剩跡象，相關情況可能持續到今年上半年。

觀察元件價格，富智康表示，通路庫存水位仍高、市場需求疲軟，預期大多數元件價格將會下調。

富智康表示，今年上半年市場的挑戰將不再是供應鏈受限或產品價格，須關注市場能否撐住、衰退是否加劇，是否擴大到全球規模。

展望今年布局，富智康表示，持續拓展物聯網、5G應用、汽車電子和電動車等軟硬體方案；不過仍須留意地緣政治風險、手機產業景氣不確定、疫情、元件及材料等供應鏈變數。

富智康日前公布2022年自結財報，營收93.94億美元，較2021年85.82億美元成長9.45%；去年歸屬母公司業主虧損7210萬美元，較2021年獲利5632萬美元轉虧，去年每股虧損0.91美分，富智康擬不配發股息。

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富智康指出，去年虧損擴大主要是市場需求萎縮、中國COVID-19疫情爆發、整體產能利用率下降、產品組合不佳影響毛利、高通膨增加勞力和經常性成本等因素影響。

從客戶端來看，根據資料，富智康前5大客戶包括華為、小米、Oppo、Ensky和日本夏普（Sharp），去年營收比重約91.2%；法人分析，去年來自鴻海集團營收占富智康整體營收比重約29.95%。（編輯：張良知）1120313

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