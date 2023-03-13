升息預期淡化 新台幣強升1.97角收30.651元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國薪資成長放緩，加上矽谷銀行（SVB）關閉引發恐慌，市場預期美國聯準會將放緩升息步調，風險情緒偏好隨之升溫；熱錢湧入之下，新台幣匯率得以終止連4貶，今天收盤收在30.651元，強升1.97角。

美國矽谷銀行關閉引發恐慌，不過美國聯準會、財政部端出應對做法安撫民心，加上市場對於聯準會激進升息的預期淡化，美元回落，亞幣齊揚。

新台幣匯率今以30.80元開盤後，熱錢大舉湧入，匯價步步高升，一度強漲逾2角，盤中最高升抵30.618元，台北及元太外匯市場總成交金額17.185億美元。

外匯交易員指出，原本市場認為聯準會接下來至少升息2碼，如今考量鷹式升息恐引發系統性風險，後續升息決策料將趨於緩和，助長風險偏好情緒，熱錢回流亞洲，促亞幣齊漲。

根據央行統計，今天美元指數大跌1.23%，亞幣則全面走高，新加坡幣漲0.73%、人民幣漲0.93%、新台幣升值0.64%，韓元及日圓漲勢強勁，分別達1.72%及1.42%。

不過外匯交易員也說，近期消息太多，一方面金融機構陷入危機，牽制聯準會的升息決策，另一方面，美國即將公布的通膨數據仍至關重要，兩股方向拉扯之下，新台幣匯率短線應呈整理格局。（編輯：楊凱翔）1120313