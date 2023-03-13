長榮航空每股擬配息0.8元 規劃再買5架波音787-9客機

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（中央社記者賴言曦台北13日電）長榮航空今天表示，2022年合併營收新台幣1380.69億元、年增33%，稅後淨利70.91億元、年增7.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.34元，董事會決議每股擬配息0.8元，配發率約59.7%；若以今天收盤價27.8元計，現金殖利率約2.8%。

另外，長榮航空今天召開董事會，通過將以自購方式，再引進5架波音787-9新客機，預計2025年開始交付，2027年底前全數引進，屆時長榮航空波音787機隊將達26架，包括13架波音787-9及13架波音787-10。

長榮航空表示，2022年客運營收319億元，較2021年增加241億元，年增311.1%；去年載客數221萬人次，年增653.8%，客運承載率60.8%，單位收益年減46.1%。

貨運方面，2022年營收903億元，較2021年增加51億元，年增6%；去年載貨量84萬噸，年減1.8%，貨運承載率86.1%，單位收益成長4.7%。

關於長榮航空未來787機隊的調度規劃，總經理孫嘉明透過新聞稿表示，續航力較遠的波音787-9主要投入歐洲與北美航線，預計明年中將會開始提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙3艙等服務，以因應營運需求及增加競爭力。

另外，載客較多的波音787-10則維持現有的皇璽桂冠艙及經濟艙，主要飛航亞洲及大洋洲區域航線。

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長榮航空指出，波音787大量採用碳纖維等複合材質，比率超過總重量50%，大幅降低機身重量，且不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，可有效降低維修成本；加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，高效能的燃油效率與航程能力，比起舊型廣體客機，可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，增添公司營運績效。

長榮航空表示，目前機隊共85架，包括77架客機及8架貨機，另有已訂購的4架波音787-9、7架波音787-10及1架波音777貨機尚未交付，預計2025年前引進完畢；而這次再訂購的5架787-9新機，則是從2025年開始交機。（編輯：蘇志宗）1120313