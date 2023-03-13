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國票金拍板不發股利 終結連13年發放紀錄

2023/3/13 21:36
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）國票金控今天召開董事會，通過經會計師查核111年度財務報表，全年稅後淨利新台幣12億8798萬元，每股盈餘0.41元；但因採會計穩健保守原則，並依金管會函示提列特別盈餘公積，拍板不分派股利。

國票金控自99年起，每年均發放股利，不過今天董事會決議今年不發放，終止連續13年發放的紀錄。

國票金控總經理蘇松輝表示，去年美國聯準會強力升息，導致子公司雖有獲利盈餘，但帳列在其他權益下的債券按公平市價評價減損；近期殖利率水準下降，其他權益減項淨額金額至112年2月已有大幅回升。

國票金控說明，旗下票券子公司所持有的外幣債券主要以持有至到期，均是債信良好投資等級的債券，但因債券評價的殖利率急升，導致淨值評價減損。

雖然實質未有現金減損流失，由於金控旗下的票券子公司沒有像壽險公司得變動適用會計制度，將持有債券重分類，由其他綜合損益按公平市價評估（OCI）的金融資產，轉列為攤銷後成本（AC）的金融資產類別，改以成本列帳，得免去債券評價，使得淨值回升，因此國票金在帳上因評價而產生淨值減損。

不過蘇松輝指出，今年前2月盈餘已大幅成長，較去年同期成長5成以上；展望今年業績表現，受惠於授信利差擴大及美國升息末端，股債市場平穩，營運可望優於去年。

蘇松輝表示，未來隨著債券存續期間縮短及殖利率下降，評價減損將逐步縮減，將併同次年度盈餘，累積計算可分配盈餘。

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蘇松輝並指出，國票金控為因應金融市場波動，強化財務靭性，去年底首次辦理現金增資，增資後國票金控雙重槓桿比，由增資前的123%降至目前112.8%，負債比則由23.73%降至目前的13.31%，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。

蘇松輝表示，國票金增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能。（編輯：潘羿菁）1120313

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蘇松輝
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