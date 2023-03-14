聯發國際去年每股賺7.12元 今年新展店目標逾50家

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（中央社記者江明晏台北14日電）旗下經營「歇腳亭」手搖飲的聯發國際因各國解封後消費回籠，加上在美國持續展店，去年稅後淨利1.46億元，較前年增加24%，每股盈餘（EPS）7.12元；2022年共配發股利6.5元，預計今年全球新展店數將逾50家。

聯發國際董事會今天通過2022年財報，去年合併營收新台幣7.9億元，稅後淨利1.46億元，相較前一年增加24%，每股盈餘（EPS）7.12元。

聯發國際董事會也通過2022年盈餘分配案，發放第4季股利，包含現金股利2.5元，股票股利2元；加上2022年上半年配發2元現金股利，2022年共配發股利6.5元，股利配發率達91%。

展望後市，聯發國際指出，隨著各國放寬出入境條件，帶動旅遊消費潮，再加上聯發國際在各大市場耕耘，同時也將插旗有數億人口的埃及和印度，歐洲捷克也將開出第2間門市，預計今年全球新開店數將超過50家，帶動獲利較去年成長逾2成。

聯發國際說，去年全球消費市場雖有烏俄戰爭和通膨等挑戰，Sharetea歇腳亭去年在主要市場美國仍展店24家新門市，並拓展了4個新州，達25個州。至今年2月底，歇腳亭美國門市達149間，第1季新開5間，3月底達150間，尚有已簽約未開店門市達20間以上。

此外，在高所得的中東市場，歇腳亭除了原有杜拜4間門市，去年在科威特開出3間，成為首個跨足當地的國際珍奶連鎖品牌。

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聯發國際總經理賴柏宇表示，隨著各國陸續解封，呈現報復性消費現象，也帶動歇腳亭在全球各門市的業績及獲利。聯發國際今年2月營收5700萬元，年增31.87%；累計前2月營收1.06億元，年減0.54%。

聯發國際坦言，受到經濟成長疲軟和極端氣候等因素影響美國消費市場，但聯發國際持續在地化策略，包含數位行銷方案、美國倉儲等計畫，以提升門市業績。（編輯：趙蔚蘭）1120314