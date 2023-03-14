股匯不同調 新台幣量縮小升收30.62元

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）市場對美國聯準會升息預期降溫，美元指數延續疲軟態勢，支撐新台幣匯率偏升，今天收盤收在30.62元，升值3.1分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.88億美元。

美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴延燒，澆熄市場對美國聯準會激進升息的預期，但是否進一步引爆系統性風險，也成為關注焦點。

台股今天開低震盪，尾盤台積電等賣壓出籠，終場指數下跌200.07點，收在15360.42點，失守15400點關卡。三大法人賣超台股317.35億元，其中光是外資賣超金額就達284.53億元。

市場訊息紛亂，台灣上演股匯不同調。美元疲弱之下，新台幣兌美元今天以30.63元開盤後，延續昨天的升值走勢，突破30.6元價位，最高升抵30.538元，不過午後美元買盤湧現，升幅回吐，終場以30.62元作收，連續2個交易日走揚。

「資訊太紛雜了，沒有決定性的方向」，外匯交易員指出，目前消息面紛亂，市場觀望心態轉濃，雖然外資大舉賣超台股，但於匯市匯出的量有限，今天交投也不算熱絡。

外匯交易員表示，矽谷銀行倒閉效應發酵，市場認為聯準會升息步調可望放緩，甚至開始考慮降息，助長風險偏好情緒，同時又擔心金融秩序出現危機；此外，即將公布的美國最新通膨數據，更是左右聯準會決策的關鍵。

外匯交易員認為，眼前還是先等美國通膨數據出爐，看看市場反應如何、通膨預期如何調整，後續方向才會比較明朗。（編輯：楊凱翔）1120314