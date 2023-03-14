和碩擬配息4元 車用營收占比2年內拚1成

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（中央社記者吳家豪台北14日電）iPhone代工廠和碩今天公布2022年度財報，歸屬母公司稅後淨利新台幣150.96億元，年減26.5%；每股盈餘5.66元。和碩預估今年營收將與去年持平，車用營收占比將在2年內突破10%。

和碩董事會決議配發每股現金股利4元，以今天收盤價69元計算，現金殖利率約5.8%。

和碩共同執行長鄧國彥出席法人說明會表示，2023全年營收應該與去年持平，考量總體經濟、匯率、美國矽谷銀行（SVB）倒閉等問題，審慎看待今年展望。

針對矽谷銀行倒閉的影響，鄧國彥指出，和碩都與前幾大銀行往來，比較擔心連鎖反應，還要一些時間觀察是否有大型銀行受影響。

他表示，和碩原本預估今年第1季資訊產品營收會季減10%至15%，目前看來下跌幅度應該會收斂；消費性電子產品進入淡季，第1季營收勢必會下滑；通訊產品1月出貨還不錯，下滑幅度比預期小很多。現在已看到整體庫存下降，希望第2季回到正常水位。

法人關注手機產品競爭，鄧國彥坦言，競爭永遠都在，除了價格之外，客戶還會考慮很多因素，配合度也是其中之一。和碩去印度設廠2年，已在客戶所有供應商評比拿下最好成績，在中國的根基也穩。

至於筆電產品是否移往東南亞生產，鄧國彥表示，和碩產能布局會跟隨客戶腳步，這幾年不管北美、東南亞、中國或印度，和碩都沒有缺席，相信目前進度與配置應該可以符合客戶需求。

談到車用產品規劃，鄧國彥說，以和碩的規模和設計能力，還是著重電子相關零組件，過去在機構件或動力元件也有一些投資布局。

他認為，車載一定是台灣所有廠商最好的機會，比較大型或需要高速運算能力的電子產品，運用在電動車的設計、製造和生產上，再適合不過。和碩希望車用營收占比能在2年內突破10%，明年會有一些成績出來。

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和碩去年第4季合併營收約3572.5億元，季增1.2%，年減21%，主要因為3大產品線（資訊、通訊、消費電子）終端需求較差；營業利益69.78億元，季減8.6%，年減10.2%；受匯損17.91億元影響，歸屬母公司稅後淨利約50.47億元，季減4.1%，年減35.8%；每股盈餘1.89元。

累計2022全年和碩合併營收約1.32兆元，年增4.5%；營業利益253.85億元，年增46.7%；因業外收入大減75.1%，歸屬母公司稅後淨利150.96億元，年減26.5%；每股盈餘5.66元。（編輯：楊蘭軒）1120314