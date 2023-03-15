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台電：燃料暴漲致各國電力公司虧損 台電並非特例

2023/3/15 19:46（3/15 22:28 更新）
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（中央社記者曾智怡台北15日電）針對國民黨團指稱能源政策造成台電虧損，台電表示，去年國際燃料價格暴漲，光燃料成本就增加超過新台幣3000億元，是虧損主因；此外，核電占比更高的國家如法國、韓國電力公司虧更多，顯見能源結構與虧損不能畫上等號。

國民黨立法院黨團今天召開「漲價救台電？是誰毀掉台電？」記者會，國民黨立委吳怡玎表示，台電虧損擴大，原因在於民進黨政府「火力廢核」的錯誤能源政策。

台電發布新聞稿指出，國際電業營運受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元手段因應，舉凡歐美日韓等國皆已調漲電價，2021年起累積調幅最高達7成。

台電說明，電價調整是為適當反映合理成本，過去台灣核電占比更高時，也曾多次調漲，包括2008年接連調漲12.6%及11.19%，2012年調漲10.41%，2013年調漲8.49%。

台電進一步說，2015年經濟部成立「電價費率審議會」，依公式每半年檢討1次電價，審議決定電價調整幅度，建立電價合理反映成本的運作機制，並於2018年調整3%；去年由於國際燃料價格暴漲，決議平均電價漲幅為8.4%。

同時，為考量民生物價穩定性，僅針對用電大戶調漲，基本民生及商業店家不調漲。

此外，水利署指出，水價涉及民眾基本生活，其調整衝擊用水正義及經濟等深遠問題，目前並無調整規劃，自然沒有水電雙漲的可能性。（編輯：林興盟）1120315

#台電
#國民黨立法院黨團
#吳怡玎
吳怡玎
藍批政策錯誤致台電虧損 綠委：指控邏輯奇怪核二2號機明除役 學者建議務實考量讓核電延役
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