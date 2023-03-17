電子股領軍 指數漲逾百點重返5日線

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台股17日以電子股為首同慶，指數盤中一度漲逾200點，重返5日線15383點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）在美國多家銀行宣布聯合注資第一共和銀行（First Republic Bank），美股大漲，帶動台股以電子股為首同慶，指數盤中一度漲逾200點，重返5日線15383點。

截至10時30分，加權股價指數上漲169點為15390點，成交值新台幣1131億元；昨天除息的台積電一馬當先完成填息，鴻海、聯發科聯袂上漲，金控股雖去年獲利大幅衰退，股價也呈現反彈走勢。

分析師表示，市場擔憂銀行體系存在危機，所幸繼瑞士信貸獲得瑞士央行保證提供流動性，美國第一共和銀行也獲得11家銀行聯合注資300億美元度過難關，投資人恐慌氣氛得以緩解，指數今天跳空開高，盤中一度上漲204點，回到5日線15383點。

法人表示，金融機構倒閉危機，引發市場對金融股的危機意識，雖有各路機構表態對銀行金援，以穩定市場信心，但短期市場的不安情緒要完全平復仍須時間。

券商表示，台股今天雖呈現強彈走勢，但距離多空反轉點月線15557點仍有一段距離，也尚未確認收復農曆年後整理平台下緣15400點，在NASDAQ指數與費城半導體指數相對強勢下，電子股可望獲得資金青睞。（編輯：張均懋）1120317