美股下挫聚焦聯準會升息 台股觀察金控股法說會動向

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美股17日4大指數下挫，本週美國聯準會（Fed）將公布利率決策會議結果，牽動國際股市動向，此外台股金融法人說明會接續登場，金控股配息結果、美聯準會升息走勢、以及對美銀行股危機看法，將是金融股法說會關注焦點。

本土投顧法人分析，台股未來5日線約15397點是否能站穩，仍須觀察後續量能，在大盤重回月線約15560點之前，大盤走勢區間震盪。

儘管300億美元注資紓困第一共和銀行（First Republic Bank）度過難關，但銀行股持續面臨沉重賣壓，美股17日收黑。

道瓊工業指數終場下跌384.57點，或1.19%，收在31861.98點，標準普爾500指數下跌43.64點，或1.10%，收在3916.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌86.76點，或0.74%，收在11630.52點，費城半導體指數下跌14.549點，或0.47%，收在3083.519點。

台股加權指數17日收盤大漲231.84點，收在15452.96點，成交值新台幣2645.93億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超125.4億元，其中自營商賣超9.55億元，投信買超25.86億元，外資及陸資買超109.09億元。

在台指期淨部位，三大法人17日淨多單增加5773口至11246口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5289口至10672口。

法人指出，本週美國聯準會（Fed）將於台灣時間23日凌晨公布利率決策會議結果，由於矽谷銀行（SVB）倒閉和第一共和銀行財務危機引發銀行業憂慮升息副作用，在抑制通膨及維持金融穩定考量下，市場多預期聯準會此次升息幅度僅1碼（0.25個百分點），美聯準會升息結果牽動國際股市走勢。

美銀行股股價波動劇烈，本週台股金融法說會，包括華南金於20日、兆豐金21日、國泰金22日、開發金23日等將陸續舉行法說會，永豐金在28日、台企銀在29日也將有法說會登場，金控股配息結果、美聯準會升息走勢、以及對美銀行股危機看法，將是金融股法說會上關注焦點。

經濟部電價費率審議會17日拍板平均電價調幅11%，其中高壓以上用電大戶將調漲17%，工商團體表示將對產業造成極大負擔，未能分階段緩漲方式，產業界深感遺憾，建議短期內不宜再調漲。

晶圓代工廠表示，電價調漲將影響毛利率表現，將持續推動節能節電因應。紡織、石化業業者表示，電費調漲對營運有壓力。

台電表示，此次調漲電價因民生漲幅較少、產業調幅較高，初估對消費者物價指數（CPI）影響約0.204個百分點。（編輯：楊凱翔）1120319