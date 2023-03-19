環旭擬合資收購泰科電子汽車無線業務 深化車聯網

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子（601231.SH）今天下午公布，擬成立合資公司，購買泰科電子（TE Connectivity）汽車無線業務，標的估值4800萬美元（約合新台幣14.7億元），深化布局車聯網產品。

日月光投控和環旭電子下午公告，環旭全資子公司環鴻電子擬與Ample Trading, Co., Ltd.合資設立SPV公司，SPV公司股本5300萬美元，其中環鴻電子出資75.1%約3980.3萬美元，Ample Trading出資24.9%約1319.7萬美元，由SPV以4800萬美元的整體估值，收購泰科電子汽車無線業務（TE Automotive Wireless）。

環旭表示，實際收購價款將以泰科電子汽車無線業務的整體估值為基礎，根據泰科電子汽車無線業務交割日的實際淨負債、營運資金水平相應調整後，以現金方式支付。

環旭指出，這次取得泰科電子汽車業務，主要深化布局車聯網產品，優化客戶結構及增加客戶數量，布局從模組延伸到系統解決方案。

根據資料，泰科電子是全球連接器和感測元件設計和製造大廠，總部位於瑞士，並在美國紐約證券交易所上市，泰科電子也是環旭電子主要供應商。

泰科電子汽車業務總部位於德國，全球員工將近900名，其中研發人員超過130名，在德國、匈牙利和中國設有生產據點，研發、設計和製造汽車天線、調諧器及車載資通訊相關產品，主要客戶位於歐洲地區。（編輯：蘇志宗）1120319