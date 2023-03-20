三星引進3款新機 中階手機去年銷量年增近2成

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（中央社記者江明晏台北20日電）看好中階智慧型手機市場，台灣三星今天宣布引進3款新機登台，並指出2022年三星在新台幣萬元以上到2萬元以下的價格帶中，銷售量年成長近2成。

觀察2022年台灣智慧型手機市場，三星在萬元以上到2萬元以下的價格帶中，銷售量較2021年成長近2成，在5000元到萬元以內的價格帶也逆勢上揚。

台灣三星今天發布宣布再引進3款新機Galaxy A34、A54 5G以及M14 5G，建議售價分別為1萬1990元起、1萬3990元起和6490元起，主力瞄準中階智慧型手機市場。

三星先前指出，2022年台灣整體手機市場降溫，較2021年同期下滑約10%；展望今年，預估市場表現將持平，銷量不會有急遽成長，但預料今年是谷底，未來將止跌反升，三星希望透過高階旗艦帶動銷售額逆勢成長。

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在高、中、低階手機銷售比重方面，台灣三星先前預期目標為新台幣1.8萬元以上的高階占50%、9000元至1.8萬元占30%、9000元以下占20%；去年高中低階銷售占比約4：4：2，期望透過旗艦機上市，配合下半年摺疊機助攻，往目標5：3：2邁進。

此外，中國品牌小米日前在台發表旗艦Xiaomi 13系列，主打搭載徠卡三鏡頭；小米表示，平均單日預購量對比上一代增加近6成，盼站穩高階手機市場。（編輯：張均懋）1120320