第15次景氣循環擴張期達71個月 創史上第二

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國發會今天公布台灣第15次景氣循環高峰認定為2022年1月，擴張期長達71個月，創下史上第二長的景氣擴張期紀錄，而後就步入收縮；值得注意的是，近期景氣轉向的訊號浮現，推估景氣可望於第2季落底。

一個景氣循環週期包含一個擴張期（expansion），指的是介於景氣谷底（trough）至景氣高峰（peak）的期間，以及一個收縮期（contraction），即介於景氣高峰至景氣谷底的期間。

國發會於今天第107次委員會議提出「台灣第15次景氣循環高峰認定」報告，透過綜合指數法等計量方法，並觀察國內重要經濟指標及經濟情勢變化，考量景氣循環應具有顯著性（Pronounced）、持續性（Persistent）、普遍性（Pervasive），並邀集專家學者、政府機關共同研議後，認定台灣第15次景氣循環高峰為2022年1月。

根據國發會資料，第15次景氣循環擴張期長達71個月，遠高於平均值40個月，僅次於1956年的96個月。

國發會副主委高仙桂表示，2016年3月起，台灣進入第15次景氣循環，期間面對英國脫歐、美中貿易戰、COVID-19疫情等衝擊，但台灣受惠於全球產業供應鏈移轉、台商回台，以及疫情帶動數位需求，使得台灣經濟成長亮眼。

高仙桂進一步指出，貿易戰期間，台商大舉回流，投資率走高，支撐經濟成長，與過去台灣接單、海外生產的情況有很大不同；另一方面，疫情期間，台灣前期防疫得當，生產沒有中斷也有助益。

然而，當前台灣面臨全球需求放緩、出口持續衰退的局面，外界更關注景氣何時落底；按照歷次景氣循環經驗，收縮期平均為15個月，以此推算，2022年1月來到景氣高峰後，今年4月會是谷底。

但高仙桂表示，這僅是按照平均值推算的結果，實際上得經過嚴謹的認定，而且美國跟其他國家央行貨幣政策如何在通膨、經濟成長與金融穩定間取得平衡，中國經濟復甦程度，以及地緣政治等全球經濟風險，均可能進一步牽動台灣經濟。

高仙桂接著指出，國發會景氣燈號的領先指標、中經院製造業採購經理人指數（PMI）、台經院的製造業營業氣候測驗點，都有正面訊號浮現，意味景氣確實可能在今年第2季落底，不過國際局勢詭譎多變，還是得審慎關注國內外局勢變化。

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國發會今天委員會議同時請經濟部、國發會及勞動部就「產業投資五大要素優化政策111年度執行總成效」案進行報告；國發會主委龔明鑫會中請各部會持續優化產業投資5大要素政策，穩健邁向疫後復甦。

供水要素部分，經濟部表示，2022年已達成每日增供21.9萬噸穩定供水目標，預計2023年再增加23.35萬噸水量；考量氣候變遷、旱澇頻繁、高科技產業發展用水快速成長，且南部正值缺水嚴峻，經濟部將趕辦多元水源開發及強化西部廊道供水管網，以確保供水穩定及備援能力。（編輯：楊凱翔）1120320