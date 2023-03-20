童子賢：用高利率打通膨如吃抗生素 SVB像吃到腎衰竭

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美國矽谷銀行（SVB）及瑞士信貸連環爆，引發市場波動。代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，高利率打通膨有點像在吃「抗生素」，SVB就像吃到「腎衰竭」，不過這次大家趕快滅火，瑞士與美國政府可能需要付出一些代價，把金融危機的火苗踩熄。

童子賢今天出席遠見˙天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，以「逆全球化˙台灣面臨『艱難選擇』」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

針對SVB倒閉影響，童子賢說，接到好幾個有台灣背景的「受災戶」業者求救，創業資金都100%放在SVB。

童子賢分析，SVB在矽谷是特殊銀行，有一種業務是以貸款換投資，相關業務很受科技業歡迎，尤其小型新創公司不容易從大銀行貸款，SVB相對較友善，雖然有風險，但機會也很大，過去幾年都沒問題。

他形容這次SVB倒閉是「非戰之罪」，並非投資科技失策，而是投資美國政府債券，幸好美國政府迅速出手。此外，瑞信事件以目前訊息判斷，在瑞士政府介入後，「應該是沒事了」。

長期而言，童子賢強調，用高利率打擊通貨膨脹是不得已的手段，有點像在吃「抗生素」，不知道要吃到什麼時候，然而抗生素不能當飯吃，近期SVB就有點吃到「腎衰竭」。

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美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近來相繼倒閉引發對銀行業的信任危機。目前在美國存款受到銀行業監管機構聯邦存款保險（FDIC）擔保，金額最高可達25萬美元（約新台幣764萬元）。

此外，在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購陷入危機的瑞士信貸（Credit Suisse），避免金融危機擴散。（編輯：潘羿菁）1120320