生技醫療產業 工研院點出精準藥物等三大趨勢

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）生技醫療有望成為新護國神山產業，工研院21日發表2023生醫產業大趨勢，點出精準藥物、再生醫學、智慧醫材將是今年三大關鍵趨勢。

工研院表示，藥物傳輸、異體細胞治療、腦神經數位治療將是未來發展精準藥物、再生醫學、智慧醫材三大領域的關鍵方向。

其中，蛋白降解藥成為新藥開發的主流之一，藥物傳輸技術更是兵家必爭；目前再生醫療雙法進入立法階段，國際研發趨勢轉向異體細胞治療，包括off-the-shelf（立即可用）、自動化生產成為產業新動能。

另外，神經與認知疾病治療已成為智慧醫材新商機。工研院建議，業者宜透過早期參與研究機構的研發，深化自身技術能量；並建議善用機構場域進行驗證，積極參與產業聯盟，以利推出更全面的生醫解方，進而帶動台灣生醫產值持續提升。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，在經濟部技術處科技專案補助下，工研院長期深耕精準健康等領域，持續研發新穎生醫科技並扮演產業平台角色。

工研院也透過技術處成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」，將各項智慧科技與廠商共創，提供產品臨床前驗證，加快業者商品化腳步，成立兩年來累計已輔導百家以上廠商。

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工研院產科國際所副所長張慈映指出，根據IEK Consulting報告，2021年精準健康全球市場涵蓋藥品、再生醫學、醫療器材，為2314億美元；至2025年將達到4654億美元規模，年複合成長率達15%。

根據2022生技產業白皮書，台灣生技產業營業額從2012年新台3590億元，增加到2021年6665億元，複合年成長率約7.1%；各領域的複合成長率，以健康福祉產業增加9.2%最高，醫材產業達9%次之，應用生技產業約6.1%。（編輯：張良知）1120321