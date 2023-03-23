機械公會：新台幣匯率應在32元 體諒政府電價上漲

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台灣機械公會23日下午舉行年度會員代表大會，理事長魏燦文表示，電價上漲政府已考慮到民生用電和物價因素，台灣電價相對便宜，應體諒政府作為。中央社記者鍾榮峰攝 112年3月23日

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，機械業第2季出口產值有望回溫，新台幣匯率應維持在32元區間，維繫出口競爭力。談到電價上漲，他表示政府已考慮到民生用電和物價因素，台灣電價較其他國家便宜，應體諒政府作為。

機械公會下午舉行年度會員代表大會，會前魏燦文接受媒體採訪表示，3月上旬台北國際工具機展（TIMTOS 2023）後「春花朵朵開」，多數會員廠商都有接到訂單，且規模較預期多，但「還不夠理想」，希望洽商的訂單會更多，「春燕趕快到來」。

展望今年機械業營運，魏燦文重申，台灣機械業今年出口值和產值，力拚較去年持平，希望產值不要低於去年新台幣1.4兆元，他預估，第2季開始有機會回溫，觀察機械設備關鍵零配件供貨狀況、美中關係、以及地緣政治風險等變數。

對於電價上漲議題，魏燦文表示，政府已經考慮到民生用電和物價因素，台灣電價相較其他國家便宜，應該體諒政府的作為。

從機械產業來看，他指出，鍛造業用電量較大，一般機械業者並不是用電大戶，因此電價上漲對機械業影響小。

不過魏燦文指出，電價上漲以及綠能節電趨勢，促使台灣機械業者加速老舊廠房設備的汰舊換新作業，也會加速廠商採用節能設備和變頻馬達等。他指出，電費上漲，促使機械業朝向綠能節電轉型，機械業的資本支出也會增加，也間接帶動台灣經濟發展。

提到匯率，魏燦文重申，機械業期盼新台幣兌美元匯率應該維持在32元區間，他也呼籲會員廠商表達類似心聲，維繫台灣機械產業的出口競爭力。

至於升息，魏燦文表示，全球升息趨勢加重廠商貸款成本，他以電動車大廠特斯拉（Tesla）旗下一家台灣供應商為例指出，這家廠商貸款新台幣120億元，每月利息支出就要600萬元，借貸成本增加，也讓機械廠商借款態度保守。

記者提問歐美金融業財務危機對台灣機械業影響，魏燦文坦言，機械業界對目前金融業動態非常關注，期盼不要產生連鎖效應，影響到機械業的貸款信用。

他表示，大環境相對不利產業發展，台灣機械業應該積極拓展非洲、中東、南美洲等新興市場，因應全球金融變化。

觀察全球主要市場概況，魏燦文表示，中國市場對設備需求明顯衰退，當地投資熱潮消退，不過目前當地景氣有回溫跡象，主要在電動車和新能源產業。

他表示，美中關係、俄羅斯與烏克蘭戰爭等變化，對台灣機械業出口都有影響，希望台灣機械產業景氣不受政治變數衝擊。（編輯：黃國倫）1120323