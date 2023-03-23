金管會：180名財管及複委託客戶 踩雷瑞信AT1逾18億

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金管會23日公布，有5家國銀財管客戶買到瑞信AT1，金額達新台幣16億元，另有6家券商客戶透過複委託投資到瑞信AT1債，金額達2.1億元。（路透社）

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（中央社記者謝方娪台北23日電）在瑞士當局要求下，瑞信AT1債將被註銷，金管會今天公布，有5家國銀的77名財管客戶買到瑞信AT1，金額達新台幣16億元，另有6家券商的103名客戶透過複委託投資到瑞信AT1債，金額達2.1億元。

瑞士銀行以30億瑞士法郎（32.3億美元）收購陷入信心危機的瑞信銀行，在瑞士金融監管機關要求下，瑞信發行的160億瑞郎（折合約173億美元）AT1債券將被註銷，投資人若投資到瑞信AT1債，形同變「壁紙」。

金管會今天公布最新清查，截至今年2月底，除了5家國銀的77名財管客戶踩雷瑞信AT1債、共16億元，還有6家券商替103名客戶透過複委託投資到瑞信AT1債、共2.1億元，占整體複委託庫存的0.03%。

金管會說明，77名買到瑞信AT1債的國銀客戶中，有法人、也有自然人客戶；至於103名踩雷瑞信AT1債的券商客戶，均為專業投資人。目前銀行局及證期局均無收到此事件相關客訴。

針對5家銀行理專是否有銷售疏失，金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會上表示，金管會後續將進行了解，至於銀行若要協助客戶跨海求償，宜由銀行先行處理，包括徵詢當地法令等，主管機關在此階段不宜馬上跳到第一線。

林志吉強調，金管會去年11月已發函提醒銀行，應針對重大事件建立預警控管機制，即時掌握相關資訊、審慎評估並主動關懷客戶，另銀行在推介金融商品給客戶時，應落實執行KYC（Know Your Customer）及KYP（Know Your Product）作業，對額度及集中度應有適當內控程序，避免客戶承擔過多風險。

根據金管會截至2月底最新統計，本國銀行對瑞信曝險461億元、保險業對瑞信曝險1093億元、證券期貨業對瑞信曝險1.97億元，合計金融三業對瑞信曝險達1555.97億元，其中均沒有直接投資瑞信AT1債部位。

至於國內投資人透過境內、外基金持有瑞信曝險部位，截至2月底止，有4檔投信基金投資瑞信曝險0.28億元，占整體投信基金規模的0.00053%，其中全數未踩雷瑞信AT1債。

另有115檔境外基金投資瑞信曝險44.77億元，占投資人持有整體境外基金總額的0.13%，其中有37檔境外基金踩雷瑞信AT1債、金額達23.32億元，占投資人持有整體境外基金總額的0.066%。

金管會證期局副局長張子敏指出，個別檢視37檔境外基金，持有瑞信AT1債部位多沒有超過1%，對基金淨值影響有限。

此外，國泰金總經理李長庚22日在法說會建議銀行可參考股市建立熔斷機制，以因應「手指擠兌」，林志吉表示，金管會對於金融業者個別發言，不予評論。（編輯：楊蘭軒）1120323