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長佳智能去年每股賺1.54元 擬配息2元

2023/3/23 20:58
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）AI醫療廠商長佳智能2022年每股盈餘（EPS）1.54元，轉虧為盈；董事會今天決議通過去年盈餘每股配發現金股利2元。

長佳智能是台灣第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，同時為國際間罕見整合醫療體系、醫師、IT、資金的AI醫療公司。股東包含趨勢科技、廣達、上銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長陳明豐為前台大醫院院長；長佳智能在今年3月掛牌，搭上ChatGPT掀起的人工智能浪潮。

長佳智能今天董事會也通過人事案，陳明豐原擔任董事長兼總經理，為因應未來業務發展規劃及整體營運策略，由總管理處處長李友錚接任總經理一職，陳明豐不再兼任總經理職位。

長佳智能專注於腦神經、心血管與癌症等急重症的醫療AI，已獲得10項衛福部食品藥物管理署（TFDA）與6項美國食品暨藥物管理局（FDA）醫材上市許可，以及世界各國21項專利，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

展望2023年，長佳智能表示，除了在新專利、新技術與新產品等方面持續保持研發動能與取證速度，也將積極拓展已上市產品在國內外的市場。

至於與淡馬錫旗下投資公司轉投資腎臟病醫材公司簽訂的技轉與合作開發計畫，長佳智能指出，該合約不含衍生利益金為3722萬至3812萬美元，今年將會有里程碑收入。

據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場複合年成長率為41.8%，到2028年，市場規模將達到1202億美元。（編輯：楊蘭軒）1120323

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