數字科技去年獲利創高賺逾一個股本 全年股利10元

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（中央社記者吳家豪台北25日電）網路生活平台數字科技公布2022全年財報，合併營收約新台幣19.58億元，年增16%；稅後淨利6.51億元，年增8%，賺逾一個股本，每股盈餘13.12元，營收與獲利皆創新高。

數字科技董事會通過2022下半年配發現金股利4.5元、股票股利1元，下半年配息率達82%；加上上半年配發現金股利4.5元，2022全年合計每股發放10元股利。

數字科技發布新聞稿說明，旗下591房屋交易網與8891汽車交易網2022全年營收分別年增23%、19%。591房屋交易網大幅提高用戶黏著度，新增提高曝光率的加值收費方式，刊登業務量成長；8891汽車交易網受惠於車用晶片及部分零件因疫情造成缺貨潮，車主將目光轉往中古市場，帶動中古車市熱絡。

2022年數字科技各平台營收比重為591房屋交易網占65%，8591寶物交易網占19%，8891汽車交易網占9%，518熊班暨人力平台占7%。

數字科技今年前2個月累計合併營收3.14億元，年增9%，創歷年同期新高。

數字科技表示，隨著台灣邊境管制與防疫政策逐步放寬，民生消費需求築底回溫，且旗下各平台啟動收費，營收持續成長，看好中長期營運穩健。（編輯：張均懋）1120325