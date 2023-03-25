食品包裝級再生酯粒獲認證 新纖拉升綠色產品比重

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（中央社記者賴言曦台北25日電）新光合纖宣布「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」獲衛生福利部食品藥物管理署核可，是繼遠東新後國內第2家取得認證業者，新纖將進一步提升綠色產品營收比重。

食藥署去年5月公布「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」審核辦法，經回收的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）食品容器產品，以清洗、切碎、熔融、去污等製程，再製為酯粒且通過評估者，可供作製造食品器具容器包裝的原材料。

新纖2022年固聚酯粒營收有25%到30%來自綠色產品，業者接受中央社採訪時預估，取得食藥署認證，並得以將再生酯粒（R-PET）運用在食品容器具包裝後，預計可將綠色產品占固聚酯粒的營收比例拉升到50%以上。

新纖指出，可運用在食品容器包裝的R-PET客源穩定，除了近期在台灣取得認證，先前也陸續取得美國、日本、歐洲等地認證，並獲國際知名飲料及礦泉水廠商採用。

因應新運用帶來的需求成長，新纖表示，規劃10月在台灣新增約1.8萬噸R-PET產線，屆時在台R-PET年產能將達3萬噸；另外，泰國廠規劃5月再增加21萬噸R-PET產能，預計今年底前，新纖R-PET年產能將提升至25萬噸，並持續規劃在東南亞擴充R-PET產能。

至於去年12月就取得認證的遠東新，截至2022年綠色產品營收為新台幣460億元，占生產事業營收近3成。

遠東新指出，目前可用於食品容器具包裝的PET再製酯粒原料在全球生產據點包含台灣、日本、越南、美國等等，年產能超過30萬噸，規模全球第一；未來規劃在美國、日本、馬來西亞等地新增產能，目標2025年產能翻倍。（編輯：張良知）1120325