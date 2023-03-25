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日媒空拍竹科2奈米廠興建 台積電：2025年量產

2023/3/25 19:28（3/25 20:22 更新）
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台積電表示，2奈米廠將於2025年量產。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電表示，2奈米廠將於2025年量產。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）日本經濟新聞空拍並報導台積電竹科2奈米廠的興建。台積電表示，2奈米廠進度不變，將於2025年量產。

報導指出，台積電竹科2奈米廠建廠工程正如火如荼進行，占地約55萬平方公尺，一座2奈米廠投資金額約2兆日圓（約新台幣4640億元），台積電計劃建4座廠。

台積電表示，2奈米廠進度不變，將於2025年量產。至於投資金額則不評論。

台積電除在竹科建2奈米廠，還計劃在中科建2奈米廠；台積電2奈米製程將首度採用奈米片架構，相較先進版3奈米（N3E）製程，在相同功率下，速度提升10%至15%，在相同速度下，功耗降低25%至30%。（編輯：楊凱翔）1120325

日本經濟新聞空拍台積電竹科2奈米廠建廠工程。（圖取自日經中文網網頁zh.cn.nikkei.com）
日本經濟新聞空拍台積電竹科2奈米廠建廠工程。（圖取自日經中文網網頁zh.cn.nikkei.com）
#台積電
#2奈米
#竹科
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