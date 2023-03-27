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科學園區用水調度 珍珠串計畫與再生水兩路並進

2023/3/27 14:30
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（中央社記者張璦台北27日電）科學園區用水受矚目，水利署今天表示，再生水未全面上場前，將執行「珍珠串計畫」，串連、調度西部水庫，預計116年、117年全部完工；開源再生水方面，國科會指出，今年底前可望達每日3.8萬噸，並將評估給予廠商發展再生水誘因的可行性。

立法院教育及文化委員會今天邀請國科會及經濟部，針對科學園區如何因應未來缺水及缺電可能對策，進行專案報告，並被質詢。

談及「開源」，國科會副主委陳宗權表示，配合各科學園區地域特性及水利主管機關供水政策，推動使用或交換再生水，目前民國112年總計每日使用1.8萬噸再生水，預計年底前將再增加2萬噸，合計將達每日3.8萬噸。

此外，陳宗權指出，預計112年底前，水利署將完成寶二水庫溢洪道加高工程，新增每日1萬噸自來水供水量。

民眾黨立委張其祿指出，南科開始採總量管制方式實施節水10%，目前降雨情況也不樂觀，從業者角度思考，台灣水價格低廉，再生水成本偏高，國科會是否會給廠商誘因，加大發展再生水力道。陳宗權允諾針對這部分，在2個月內提交檢討報告。

國民黨立委鄭正鈐質詢經濟部水利署是否考慮興建寶三水庫；與會的水利署副署長黃宏莆表示，幾年前曾評估過寶三水庫、做初步規劃，當時認為開發效益不足，但水利署將重新評估、檢討可行性，「會嘗試來做」。

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民進黨立委張廖萬堅表示，三大科學園區擴產，平均日用水量逐年增加，竹科、中科、南科將在115年分別來到39萬噸、25.1萬噸、37.4萬噸，各園區再生水、備援如何跟上，有何具體解方。

黃宏莆回應，科學園區供水方面，原則上，再生水還沒上場之前，會進行區域調度供應，目前正在進行「珍珠串計畫」，串連西部地區的水源及管線，調度各水庫，配合園區開發時程，預計116年、117年全部完工，部分區域可提前在114年完成、逐步上場。（編輯：潘羿菁）1120327

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#經濟部水利署
#黃宏莆
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