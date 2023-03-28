電子熄火 台股下跌百點回測15700點支撐

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（中央社記者賴言曦台北28日電）美股4大指數漲跌互見，科技股指數走弱，連帶台股電子股今天熄火，金融、觀光類股相對抗跌；指數最低跌至15694.42點，下挫逾百點，盤中維持15700點附近整理。

截至10時27分，加權指數下跌104.92點，來到15725.39點，跌幅0.66%，成交值新台幣1145.81億元。

觀察類股走勢，電子股下跌約0.99%，金融股小漲約0.24%，其他包含航運、紡織、百貨貿易等族群都相對有買盤支撐。全民普發現金6000元題材持續發酵，觀光族群吸引資金進駐，上漲約1.2%。

權值股走勢方面，晶圓代工廠台積電盤中低點至524元，下跌7元；鴻海在103.5元平盤整理，聯發科、大立光跌幅分別為1%、2%左右。

分析師王兆立接受電訪表示，美股市場對金融股的不安減緩，今天反映在台股市場上，盤勢呈現金融強勢、電子疲軟的走勢，投資人對未來景氣仍有疑慮，市場出現獲利回吐賣壓，後續走勢待清明連假結束後再觀察。（編輯：張良知）1120328