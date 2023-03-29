立院初審權證避險降稅 財政部評估1年稅收增加8億

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（中央社記者范正祥台北29日電）立法院財政委員會今天審查證券交易稅條例部分條文修正草案，討論權證避險降稅。立委呼籲，降稅不只券商獲利，也要讓投資民眾有感；財政部長莊翠雲指出，評估1年稅收能增加新台幣8億餘元。

立法院財政委員會今天審查行政院函請審議證券交易稅條例部分條文修正草案。另外，國民黨立委曾銘宗等20人、民進黨立委江永昌等17人及台灣民眾黨立法院黨團也有分別擬具草案版本，修正內容與行政院版本大致相同，併案審查。

行政院所提版本主張，將基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，實施期間為5年，並增訂授權子法以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。另為配合訂定子法作業時間，明訂修正內容自證券交易稅條例修正公布後6個月實施。

民進黨立委林楚茵今天在立法院財政委員會質詢指出，相關討論已有10年，如果將權證避險的證交稅從千分之3降到千分之1，造成的稅損能否如同稅式支出評估所述創造更高稅收，她更關注投資大眾能不能從中獲得利益，或是只有券商有感。

莊翠雲表示，金管會建議降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，以提升報價品質，促進權證市場發展，財政部參採該會建議，配合金融政策，擬具證券交易稅條例部分條文修正草案。

她指出，權證避險降稅能讓權證市場更活潑，讓投資人有更多選項，評估1年稅收能增加8億餘元。

金管會副主委蕭翠玲指出，第一層受益的當然是證券商，但是也以希望透過證券商受益以後，提供民眾更好的金融商品報價，間接達到促進交易的目的。

金管會證券期貨局長張振山說，降稅之後的效益應該都能全民共享，因為整個買賣過程中的避險成本會因此降低，投資人購買時有較低的稅負，操作時能更多元。

林楚茵說，如果權證避險降稅能創造券商、投資人、稅收三贏，越早施行就能越早達成，但財政部仍訂有6個月的準備期，請研議縮短，讓投資利多能早日上路。

立法院財政委員會今天審查證券交易稅條例部分條文修正草案，初審進度只到詢答完畢；主持會議的召委、國民黨立委羅明才宣布，另擇期繼續審查。（編輯：黃國倫）1120329