友華與昂瑞生技合作 取得卵巢癌藥物台灣代理權

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（中央社記者張良知29日電）友華集團今天宣布，與深圳海普瑞藥業集團子公司昂瑞生物醫藥技術公司合作，取得晚期卵巢癌免疫療法候選藥物Oregovomab的台灣代理權。

友華集團執行長蔡孟霖表示，取得此藥物代理權能強化友華癌症用藥產品組合，為患者提供更好的治療選擇。

友華癌症事業現有產品包括治療非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤及慢性淋巴性白血病藥物；去年更取得復發、難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤抗體偶聯藥物（ADC）代理權。另外，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果。

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蔡孟霖表示，友華一直透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，以期能涵蓋更多不同癌症的治療，為亞太地區的癌症病患帶來治療的新希望。

友華集團以1120萬美元取得Oregovomab在台灣的獨家代理權外，另獲得香港及澳門獨家行銷、銷售的優先權。此藥物已獲得美國FDA與歐洲EMA孤兒藥資格，目前正在進行三期臨床試驗，2020年在美國完成首例患者給藥，有17個國家190多個臨床試驗中心參與，共預計招募602名受試者。（編輯：黃國倫）1120329