金管會：房貸車貸卡費緩繳申請期限延長至今年底
2023/3/29 17:51（3/29 18:06 更新）
金管會29日宣布房貸、車貸、卡費等緩繳措施延至今年底止。（示意圖／中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會先前協調銀行對受疫情影響還款有困難者，針對房貸、車貸等個人金融產品提供緩繳或展延措施，申請期限原在今年6月底到期，金管會今天拍板申請期限展延至今年底止。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對個人經濟影響，金管會先前已6度函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，針對個人金融產品提供緩繳或展延3至6個月等措施，申請期限原訂今年6月底到期。
為協助民眾在疫後經濟復甦過程順利調整，金管會今天協調銀行延長信用卡及其他個人貸款債務協處機制半年，即受理期限延長至今年12月底。
個人債務協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾，協處機制產品範圍為個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。
金管會說明，信用卡帳單應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間同樣免收違約金及遲延利息。
金管會指出，民眾若受疫情影響還款有困難，可在受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，申請不以1次為限，展延期間個人信用紀錄不受影響。
金管會提醒，民眾若確實受疫情影響且還款有困難，可在受理期限內向往來銀行提出申請，若已經申請過展延的民眾仍持續受疫情影響，可在受理期限內再向銀行提出申請，金管會希望銀行協助客戶恢復疫後正常經濟運作，客戶也要珍惜自己的信用。（編輯：林淑媛）1120329
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