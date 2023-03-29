國泰估今年台灣經濟成長率不保2 央行2、3季再升息

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（中央社記者謝方娪台北29日電）上半年出口疲弱、廠商庫存仍有壓力，國泰團隊下修今年台灣經濟成長率預估至1.8%，且可能創下連2年通膨率高於經濟成長率紀錄，前一次發生為金融海嘯時期。國泰並估台灣央行今年可能再升息。

國泰金今天舉行第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會。

考量上半年出口仍疲弱且廠商持續去化庫存壓抑投資，僅內需消費相對有撐，國泰團隊將今年台灣經濟成長率預估值由2.3%下修至1.8%，研判全年成長率有8成機率落在1.1%至2.6%區間；第2季台灣經濟氣候估將持續呈現景氣轉弱的「陰天」，出現機率為4成以上。

近期美國矽谷銀行（SVB）倒閉等金融事件引發銀行業流動性憂慮，主要地區金融情勢指數轉趨緊縮，國泰團隊考量電價調漲、外食與房租漲幅仍大，核心通膨壓力居高不下，將今年台灣通膨率預估值自1.7%上修至2%。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強坦言，在此預估值下，意味今年台灣可能創下連2年通膨率高於經濟成長率紀錄，台灣經濟現況僅能用「停滯通膨」4個字形容；台灣前一次發生連2年通膨率高於經濟成長率，是2008年及2009年金融海嘯時期。

考量核心通膨仍高，國泰團隊認為，台灣央行第2季至第3季仍有升息1次的機率，且因台灣政策利率偏低且通膨壓力仍高，除非金融面衝擊過大，否則台灣央行應無降息可能。

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國泰團隊指出，必須留意5大因素將影響今年台灣經濟與金融情勢，首先是美歐通膨高燒不退且銀行業壓力上升，增加央行政策失誤風險；第二是主要央行過度緊縮，恐導致美歐景氣衰退幅度大於預期。

第三是全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；第四是國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端帶來不確定性；第五是近期討論熱度高的人工智能應用，將帶動全球新一輪科技業投資及產業轉型調整。（編輯：潘羿菁）1120329