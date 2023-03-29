台灣人工智慧晶片聯盟促成200億投資 產值衝2300億元

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（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部今天舉辦「AI on Chip科專成果發表記者會暨AITA會員交流會」，展示6項關鍵技術以及計畫推動3年來的成果，包含促成AI晶片研發投資逾新台幣200億元，未來預期帶動半導體創造達2300億元產值。

經濟部自2019年推動成立AI晶片技術交流平台「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA），迄今已有151家會員，涵括IC設計、製造、封測、系統應用及學研。

經濟部次長林全能表示，近年來AI人工智慧成為各種新興科技的重要關鍵技術，加上2022年底OpenAI推出ChatGPT，成功帶動話題，也讓大型AI模型複雜運算與晶片傳輸介面速度的技術研發備受重視，帶動高速運算與生成式AI技術相關商機。

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠指出，台灣半導體產業在世界居領先地位，隨著AI技術發展，成立台灣人工智慧卓越中心（Taiwan AI Center of Excellence，簡稱Taiwan AICoE），積極面對AI人工智慧帶來的倫理、法治與人權挑戰。

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交流會展示6項亮點技術，包含神盾全球首創指紋辨識類比AI晶片、新思先進製程與AI晶片電子設計自動化（EDA）軟體、創鑫智慧7奈米AI加速晶片與模組、力積電邏輯與記憶體異質整合製程技術、凌陽跨製程小晶片技術，以及工研院超高速嵌入式記憶體技術。

其中，工研院投入「CIM記憶體內運算」技術，突破既有運算必須在處理器及記憶體間重覆搬移的方式，直接在記憶體內進行運算，運算效能為既有10倍，功耗僅十分之一；更攜手大廠共同開發下世代嵌入式記憶體技術，首獲美國國防部出資合作，元件效能媲美Intel，並領先三星達20%。（編輯：楊蘭軒）1120329