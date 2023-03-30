智慧城市展高雄開幕 陳其邁：高市推動成果國際肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）2023智慧城市展暨淨零城市展高雄展區今天開幕，高雄市長陳其邁表示，今年有來自19個國家、50個城市代表與會，規模較去年更大，顯示高雄推動智慧城市成果，獲國際支持與肯定。

陳其邁今天上午出席「2023智慧城市展暨淨零城市展（高雄展區）開幕暨智慧獎項頒獎典禮」時，做上述表示。

陳其邁並表示，永續是發展智慧城市的目標之一，以工業城市起家的高雄，面對氣候變遷挑戰，高雄溫室氣體比起基準年，再減量1283萬噸，績效全國第一，相當於台北市全年排放量。

陳其邁說，高市府並成立「產業淨零大聯盟」，協助企業分享減碳技術，更透過捷運、共享運具、電動公車等大眾運輸，以及住宅、教育、治安等智慧運用，在市民生活中各個面向，實踐智慧城市治理，一同為淨零行動與改變。

除了高市府及企業展區，陳其邁說，今年也推出「淨零新創」主題館，邀8所大學及海內外企業、團體分享成果；同時ICLEI、WeGO、CityNet三大國際城市組織也參加活動，盼透過深入互動討論，匯集更多力量，實踐淨零減碳任務。

他並表示，這次會展也邀請高屏9大醫療體系、14家醫院，展出最新智慧醫療應用，如數位醫療雲、虛擬會診和Web3.0手術輔助等，整合醫療及資通訊相關產業，帶動智慧醫療運用普及。

陳其邁說，淨零轉型迫在眉睫，高雄市去年完成淨零城市管理自治條例，並送議會審議，希望藉由法規訂定引導政策，讓產業、城市治理等都能加速轉型。（編輯：陳仁華）1120330