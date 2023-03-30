推虛坪改革 林右昌：2個月內提初步政策方向

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（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立委高嘉瑜今天質詢時，關注台灣建案公設比逐年飆高；內政部長林右昌說，高房價問題面向很多，接下來會提出「虛坪改革」政策，預計大概2個月左右，可推出初步政策方向。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群等人列席，專題報告「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，並備詢。

民進黨立委王美惠質詢時關注，平均地權條例修法後，子法何時上路以及打房成效。林右昌說，政府平抑房價、打炒房已有初步成果，去年第四季起，房價已經溫和修正，房貸負擔率、房價所得比，在六都中除高雄市外，都是下跌的。

林右昌說，雖然利率上揚，但房價有修正，民眾購屋負擔能力，已有改善跡象，這是民國109年來最顯著的改善情形，顯示住房市場朝健康的方向走；全國中位數住宅價格，去年第三、四季下跌新台幣10萬元，季變動率1.16%，房貸負擔率也減少0.3%，房價所得比減少1.19倍。

林右昌指出，以房價最高的台北市來說，中位數房價減少40萬元，季變動率是2.06%，房貸負擔率也減少1.01%，房價所得比減少0.43。去年推動平均地權條例修法後，市場已開始反映，讓高房價問題得到緩解，效果已經出來，民眾會逐漸感受到。

民進黨立委莊瑞雄表示，內政部擬推「青年購屋積金」機制，但要購屋第一個難關是自備款，假設住在台北市、月薪3萬元的青年，要存到自備款390萬元，也要十幾年，建議政府與銀行配合，從存款利率加碼。

林右昌答詢時說，買房是人生大事，一輩子會買房、換屋2到3次，他在工作10年後、38歲買第一間房，已繳房貸15年；政策上盼協助青年，鼓勵要購屋的青年存錢，政府給予優惠利率支持，相關配套正在研議，適當時間會推出，政策方向已經討論過，是正面且可行的。

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莊瑞雄表示，許多房東為了不違反住宅租賃定型化契約，因此將電費每度訂在6.5元以內，但其實已經有房租收入，電費應回歸到房客用多少、繳多少，而不是另外訂定單價，多扒一層皮。

花敬群說，這是頭痛的問題，定型化契約訂了之後，至少非夏季時房東不會收夏季電費，但實質上用電度數沒那麼高，房客也沒辦法查，房客用多少電、房東收多少電費，這才合理，應該走獨立電錶方式比較好。（編輯：蘇龍麒）1120330