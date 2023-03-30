環球晶徐秀蘭：客戶對下半年觀望 但出現2個好訊號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）環球晶董事長徐秀蘭今天表示，受金融機構經營危機問題影響，客戶對下半年展望趨於觀望。不過，她觀察到2個好的訊號，包括新增長期合約，以及原先有意遞延拉貨的客戶，轉向要求提前拉貨。

環球晶與母公司中美晶今天受邀參加櫃買市場業績發表會，環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭說，最近美國矽谷銀行倒閉，對消費者信心可能會有影響，客戶原先看好下半年可望成長，目前對下半年展望轉趨保守。

徐秀蘭表示，環球晶第2季庫存可望落底，恢復健康，不過，下半年需求於4月底至5月初才會明朗化。她指出，第1季有新增2筆長期供貨合約；此外，原先有意遞延拉貨的客戶，最近要求提前拉貨，是正面的訊息。

徐秀蘭說，車用和工業市場需求持續強勁，面板驅動IC需求有好轉情況，記憶體需求則依然疲弱。環球晶擴產計畫維持不變，碳化矽今年產能將倍數增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於美國晶片法案補助申請，徐秀蘭表示，第1階段以晶圓廠為主，第2階段才是如環球晶的材料商。她說，相關條件還在釐清中，有關限制獲得補助的廠商未來10年內在中國擴產等，對環球晶影響有限。

至於中美晶的太陽能事業，徐秀蘭說，全球對綠色能源需求沒有改變，不過隨著中國多晶矽原料價格走勢疲弱，太陽能電池、模組價格也面臨跌價壓力，可能影響營收表現。（編輯：林淑媛）1120330