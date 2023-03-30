侯友宜盼加速軌道建設 國發會：秉持專業推動

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新北市長侯友宜向中央喊話盼提升行政效率、加速軌道建設，國發會表示，捷運需要妥善的工程及財務規劃，才能確保建設如期如質，將秉持專業推動，讓台灣的基礎生活環境更完整。

侯友宜今天於行政院會後表達希望中央加速新北軌道建設的核定作業，國發會晚間發布新聞稿回應，軌道建設是攸關都市交通運輸與產業發展的重大建設，經費動輒新台幣上百億元，因此須經過可行性研究及綜合規劃研究，確保財務、自償、工程等面向均可行。

國發會進一步指出，涉及用地、交通維持、環境影響評估等跨縣市協調工作時，建設提案縣市應確實檢視計畫完整性，預先解決後續施工上可能的問題，以確保建設工程能如期如質完成，並非一句「提高效率」就可歸責於某一方。

關於侯友宜所提的新北市境內4條軌道路線推動情形，國發會說明，五股泰山輕軌可行性研究部分，新北市政府於今年2月20日依照行政院核示意見回應說明函覆行政院，並經行政院交議國發會，將儘速辦理審議作業。

八里輕軌可行性研究與淡海輕軌第二期修正計畫因計畫路線具連貫性，整體路網須進行系統整合性思考，不過淡海輕軌第二期路線涉及文資保存，路線還未能確定。

深坑輕軌目前還在交通部審查，新北市政府依審查意見修正中，還沒陳報行政院。

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國發會表示，捷運等重大建設涉及用地、交通維持、環境影響評估等跨縣市協調事項，還要考量財務自償，國發會以負責任態度協助行政院將計畫中的細節協調確認後，才會建議行政院予以核定，相關審議意見也是協助計畫提案縣市預為考量後續施工上可能的問題。

國發會強調，地方政府及民意代表均非常重視重大公共建設的進度，國發會將持續協助行政院審議推動，讓台灣的基礎生活環境更完整。（編輯：林淑媛）1120330