台股收月線和季線 法人：清明連假前觀望氣氛濃

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）美股收漲，台股30日上漲79點收在15849點，收復5日線，台股今天收週線、月線和季線。法人指出，清明連假將屆，市場觀望氣氛漸濃，台股成交量能連2個交易日低於2000億元，大盤近期多空震盪。

美股收漲，道瓊工業指數上揚141.43點或0.43%，以32859.03點作收，標準普爾500指數上漲23.02點或0.57%，收4050.83點。

科技股那斯達克指數揚升87.23點或0.73%，收12013.47點，費城半導體指數上漲51.15點或1.62%，收3208.26點。

台股加權指數30日終場上漲79.67點，收在15849.43點，收復5日線約15813點，成交值相對萎縮來到新台幣1841.28億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超131.52億元，其中自營商買超27.92億元，投信賣超2.12億元，外資及陸資買超105.72億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加1633口至1萬2639口，其中外資淨多單增加1991口至9630口。

本土期貨法人分析，清明連假將屆，市場投資人觀望氣氛漸濃，台股成交量能連2個交易日低於2000億元，大盤近期多空震盪，量能萎縮，短線缺乏主流領軍。

美國晶片法案補助即將接受廠商申請，台積電董事長劉德音30日表示，有些限制條件沒辦法接受，還要與美國政府討論，不能讓台灣廠商營運受到負面影響。

劉德音指出，美國近來加強管控半導體設備、原物料出口，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變，台灣電子、工具機等產業具有極高潛力，政府應掌握契機，建構半導體產業生態圈。

環球晶董事長徐秀蘭30日表示，受金融機構經營危機問題影響，客戶對下半年展望趨於觀望，不過有2個好的訊號，包括新增長期合約，以及原先有意遞延拉貨的客戶，轉向要求提前拉貨。

伺服器管理晶片廠信驊30日預期，受到很多客戶訂單遞延或砍單影響，上半年營運展望趨於保守，今年營收將與去年持平或成長5%。（編輯：張均懋）1120331