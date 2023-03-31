記憶體族群活潑 台股盤中一度漲逾百點創波段高點

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台股31日早盤一度上漲逾百點，指數再創波段高點，隨後漲幅收斂，力拚站穩15900點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體族群活潑，台股今天早盤一度上漲逾百點，指數再創波段高點，隨後漲幅收斂，力拚站穩15900點。法人表示，台股走勢盤堅，仍需觀察全球總體經濟和企業獲利表現。

美股收漲，台股早盤震盪走揚，記憶體族群表現活潑，帶動電子股揚升，大盤重返15900點之上，最高來到15951.8點，一度上漲102.37點，再創波段高點。

盤中金融股拉回、日月光投控和部分電子零組件回檔，大盤漲幅收斂，到10時32分，台股加權指數來到15907.36點，上漲57.93點，漲幅0.37%，成交值來到新台幣970.13億元，其中電子股小漲0.3%，金融股漲0.58%，航運股漲0.74%。

記憶體族群南亞科盤中漲幅近4%，華邦電漲逾6%，旺宏漲近2.5%，台積電、鴻海守平盤，聯發科、聯電漲逾1%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，美國記憶體大廠美光（Micron）觀察部分終端市場客戶庫存減少，帶動記憶體族群近來表現勁揚，其他權值股休息整理，加上外資近日態度相對觀望，大盤推升力道趨緩。

展望台股後市，黃國偉分析，歐美銀行財務危機解除，此外美國聯邦準備理事會（Fed）升息態度趨緩，預期清明連假後台股走勢盤堅，不過仍需觀察全球總體經濟和企業獲利表現。（編輯：趙蔚蘭）1120331