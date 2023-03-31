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工研院攜手國際組織 推動城市能源轉型

2023/3/31 11:21
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（中央社記者張建中新竹31日電）工研院今天宣布，與國際組織地方發展永續理事會（ICLEI）及國際氣候發展智庫（ICDI）簽署合作備忘錄，將共同推動地方能源治理指引與自評系統（LEGRS），加速全球地方政府永續能源發展。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，城市被認為是全球能源資源與污染排放的重要熱點，高密度人口的城市排放全球近75%的二氧化碳，以及消耗全球近76%的最終能源消費。

王漢英說，面對城市大量消耗能源的問題，需要各種執行策略指引地方政府投入如能源基礎設施、住宅建築政策、商業建築政策等改善細項，可透過LEGRS評定機制，斷定城市處於何種階段，有哪些方向可進行改進。

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王漢英表示，地方城市導入LEGRS後，工研院可持續提供淨零專業技術解決方案，如綠能布建、能源效率提升、智慧電網、碳捕捉技術利用與儲存及能源政策諮詢等，全方位幫助城市實現淨零排放。

工研院指出，LEGRS歸納過去城市能源轉型推動經驗，提供完整的地方政府檢核自身能源轉型推動的工具，引導地方政府建置與維持能源治理運作，以利長期實現能源轉型的目標。（編輯：張良知）1120331

#王漢英
#工研院
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