危老時程獎勵2025年落日 採預鑄工法可獲容積獎勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為高雄市鹽埕區一棟屋齡51年老舊大樓去年9月台東強震後外牆剝落，高雄市建管處邀4大公會到場鑑定認定無立即危險，要求所有權人改善及協助危老重建。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北4日電）危老條例時程獎勵2025年將落日，為解決缺工問題、縮短工期，營建署擬修正危老容積獎勵辦法，採預鑄工法可獲容積獎勵。內政部次長花敬群今天說，正在跟業者討論，修法很快就會推出。

目前全台屋齡超過30年的老屋逾400萬戶，為解決建築物老舊問題，除都市更新條例外，2017年也制定都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例），並設「國家住都中心」增加推動都更的量能。

為鼓勵民眾及早申請，在危老條例施行後3年內申請者，可獲基準容積10%時程獎勵，第3年後則逐年遞減，直到2025年5月12日歸零；基地規模達1000平方公尺者，申請規模獎勵與時程獎勵合計，仍可達最高上限10%。

依「都市危險及老舊建築物建築獎勵辦法」規定，取得候選綠建築、智慧建築證書，或採無障礙環境設計、耐震設計者，也可獲容積獎勵。

為有效節省重建工程所需的營建勞動力並縮短工期，改善既有傳統場鑄工法的缺點，加速危老築物重建，營建署擬檢討容積獎勵辦法，引進「預鑄工法」。

花敬群向中央社記者表示，容積獎勵辦法將增加預鑄部分，但因預鑄工法又分半預鑄、全預鑄，會有一套計算過程，不同程度會有不同獎勵；草案已經準備好了，營建署正在跟業者討論計算公式，很快就會預告、推出修法。（編輯：趙蔚蘭）1120404