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台股要挑戰萬八 谷月涵：不是很有信心

2024/1/22 14:04（1/22 20:16 更新）
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寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）22日出席台灣半導體供應鏈主題投資記者會表示，半導體產業有基本面背景、獲投資人關注，相關類股仍有上漲機會，今年台股還是應該聚焦半導體。中央社記者吳家豪攝 113年1月22日
寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）22日出席台灣半導體供應鏈主題投資記者會表示，半導體產業有基本面背景、獲投資人關注，相關類股仍有上漲機會，今年台股還是應該聚焦半導體。中央社記者吳家豪攝 113年1月22日
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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天攻上17800點。前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵表示，就資金面和半導體基本面而言，比較看好台股上半年表現，但美、台資金「已經用得差不多」，短線台股要突破萬八或兩萬點，「我不是很有信心」。

谷月涵（Peter Kurz）今天出席寬量國際台灣半導體供應鏈主題投資記者會，被問及台股展望時表示，股市如果沒有資金，就漲不上去；如果資金過多、沒地方跑，股市無論如何都會上漲。

他說，目前資金受到各國央行保守的貨幣政策影響，雖然貨幣政策即將轉換，但還沒開始，只能回歸基本面，觀察個股的營收與獲利成長、本益比等價值，現階段沒有特別吸引人的股票。

谷月涵指出，市場對人工智慧（AI）及半導體類股的看法比較樂觀，只不過AI到底會帶來多大的成長空間，還不明確。過去美國聯邦準備理事會（Fed）降息後，剛開始對股市有加分，久了以後如果繼續降息，代表經濟遇到成長門檻，比較容易影響個股基本面。

他說，半導體因為有AI題材，現在還有很多公司想搶AI晶片，最近5年以來每年全球大數據成長接近1倍，現在有了AI產品和工具可以分析市場與客戶需求，會非常有價值。

谷月涵表示，外資今年1月原本賣超台股，從1月18日台積電法人說明會後，突然轉為大買台股、台積電和電子類股，這樣的動能應該可以維持至少數週或1、2個月時間。（編輯：郭無患）1130122

#台股
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