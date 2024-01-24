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TWNIC新任執行長 延攬前Google高層余若凡

2024/1/24 21:52
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（中央社記者吳家豪台北24日電）非營利組織財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）高層人事異動，中央社記者掌握消息，TWNIC新任執行長將由前Google台灣香港公共政策總監、現任國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）合夥律師余若凡擔任。

余若凡接受中央社記者查證時表示，「在我長期的職業生涯中，我一直是TWNIC的忠實粉絲，也對於其為保持台灣網路自由、快速和安全所做的工作，覺得非常重要」。

余若凡說，隨著科技世界的快速發展，TWNIC將面臨更多的挑戰，「我希望能夠貢獻自己的經驗、人脈及知識，與TWNIC的眾多朋友一起就網路發展及網路治理努力」。

TWNIC為國家級網路資訊中心，提供註冊資訊、目錄與資料庫、推廣等服務，負責促進、協調全國與國際網際網路組織之間的交流與合作，並爭取國際網路資源及國際合作機會。

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業界人士分析，TWNIC從業界找人才，進一步邁向國際化，讓台灣在數位治理的國際舞台上更有話語權。台灣是今年亞太區域網路治理論壇（APrIGF）的主辦國，TWNIC也將代表台灣擔任東道主，是很好的機會宣傳台灣在數位領域的成就。

業界人士認為，余若凡的加入，有望帶領TWNIC在數位治理等領域打造出新的「台灣模式」，因為她同時具備法律和產業經驗，是非常獨特的組合。（編輯：潘羿菁）1130124

#TWNIC
#台灣
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