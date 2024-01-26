上銀訂單能見度上看2.5個月 目標雙位數百分比成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台中26日電）傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，訂單能見度拉長至2至2.5個月，上銀第1季業績可較去年同期成長，上半年業績拚較去年同期佳，今年營運目標較去年成長兩位數百分比，日本會作為台灣以外的第二半導體設備傳動元件生產基地。

上銀和HIWIN集團晚間在台中舉行尾牙餐會，這是COVID-19疫情停辦以來首次恢復舉行，現場席開541桌，估計有5400多名員工參加，包括來自國內外20個國家的子公司和經銷商等。

卓文恒會前接受媒體採訪，談到目前景氣與接單狀況，卓文恒表示，去年11月之後中國市場接單有回溫跡象，但沒有很明顯，歐洲市場還沒起色，日本和美國市場需求相對持穩，但還看不到明顯回溫跡象，台灣內需市場和去年差不多，大型設備拉貨相對穩健。

整體觀察，卓文恒表示，訂單能見度從原先1.5個月至2個月，拉長至2至2.5個月，目前部分仍是不到3週至1個月的急單。

從應用來看，卓文恒表示，半導體、新能源、基礎建設、航太、自動化等應用傳動元件拉貨持穩，旋轉工作台、減速機、晶圓機器人、智慧螺桿等高階產品，今年出貨相對看佳。

展望今年上半年營運，卓文恒預估，第1季業績有機會較去年同期成長，上半年業績有機會較去年同期佳，今年營運目標較去年成長兩位數百分比，他預估第3季市場景氣有機會好轉。

觀察紅海航運危機，卓文恒表示，航運時間拉長對出貨雖有變數，但影響不會像2022年缺櫃那麼嚴重。

談到ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）變數，卓文恒重申，希望持續維持ECFA，有助兩岸經貿正面交流，若ECFA被取消，上銀也提前布局，已分散風險加速在中國大陸以外包括東南亞、印度等地布局。

此外，卓文恒指出，上銀旋轉工作台和晶圓機器人等機電產品，銷往中國大陸免關稅，上銀會加速高階新產品銷售，增加出貨比重並擴大新產品營業，儘管滾珠螺桿和線性線軌有關稅議題，某些規格產品會在中國大陸蘇州廠生產。

卓文恒指出，義大利廠今年預計第3季遷入，日本會作為台灣以外第二半導體設備傳動元件生產基地。（編輯：張均懋）1130126