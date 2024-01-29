金管會傾向開放主動式ETF 預計第2季公布架構

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（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會30日將舉行一年一度新春記者會，據悉，研議開放主動式ETF已列入金管會今年施政重點，政策態度傾向開放，但開放架構將相對審慎，預計第2季正式對外公布，預料明天新春記者會有望說明政策內容。

金管會主委黃天牧30日將率各局首長舉行年度新春記者會，循往例，記者會中將公布2023年施政成效及2024年施政方向，並開放媒體問答。

金管會2023年請證交所、櫃買中心及投信投顧公會研議台灣開放主動式ETF可行性，消息走漏後，引起外界高度關注，金管會對外始終強調，僅是請周邊單位蒐集資料、研究可行性，待報告送至金管會，才能進一步研議是否開放，並未鬆口政策方向。

證交所、櫃買中心及投信投顧公會撰寫的開放主動式ETF可行性評估報告已在2023年12月29日送入金管會證期局，據悉，報告主要參考6個國家或區域的主動式ETF制度，包括美國、南韓、香港、澳洲、日本及英國（歐盟）。

金管會評估，雖然開放主動式ETF國外已有先例，但在台灣一旦開放，對市場影響甚鉅，且所開放架構是否要追蹤指數、資訊將採全透明揭露還是半透明揭露等，牽涉甚廣，金管會已傾向參考國際趨勢走向開放，但對此類新商品開放架構將相對審慎，需要一段時間評估。

投信業對國內開放主動式ETF有高度期待，金管會內部已將研議開放主動式ETF列入今年施政重點，期程上，預計第2季對外揭曉研議開放的方向。一旦定案政策方向，後續還必須修正證券投資信託事業管理規則等相關行政法規，金管會預計如何開放、國內何時可望真正看見主動式ETF商品等，預計將成明天記者會關注焦點。（編輯：潘羿菁）1130129