盛群：第1季營收估較去年第4季稍低 營運可望落底

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（中央社記者張建中新竹30日電）微控制器（MCU）廠盛群今天表示，通路庫存去化情況不如預期，今年第1季又有工作天數減少影響，預期首季營收將較去年第4季稍低，不過應是今年營運谷底，全年業績應可優於去年。

盛群下午舉行線上法人說明會，總經理蔡榮宗說，轉投資代理商占盛群營收比重7至8成水準，庫存週轉天數約6個多月，預期庫存最快於第2季回復健康水位。部分客戶庫存水位已低於4個月，第1季底便可望恢復正常拉貨。

蔡榮宗表示，第1季因有農曆年假期、工作天數減少影響，季營收可能比去年第4季稍低，不過全年業績仍可望優於2023年水準。因激勵銷售策略持續影響，第1季毛利率將較去年第4季持平或略低，在今年上半年價格維持不變，第2季毛利率應可持平表現。

蔡榮宗說，今年1月取得的晶圓報價調降2位數百分比，整體第1季取得晶圓數量較去年第4季增加20%，不過因代工廠降價效益，總金額反而較第4季減少。

盛群今年將積極擴展印度及東南亞市場，蔡榮宗表示，將在印度增加人員及據點，希望今年印度市場業績能夠成長50%以上。（編輯：楊凱翔）1130130