豐田織機測試違規問題 日本政府派員檢查工廠

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本豐田汽車旗下「豐田自動織機」（簡稱豐田織機）生產的引擎認證爆出違規問題，日本政府今天根據「道路運輸車輛法」，派員進入豐田織機在愛知縣的碧南工廠展開檢查。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，豐田織機（Toyota Industries）的碧南工廠設有負責開發堆高機與汽車引擎等的「引擎事業部」，國土交通省今天上午派員檢查工廠聽取員工說法等，將根據檢查結果評估行政處分，包含提交防止再犯的措施報告以及撤銷量產所需的認證等。

豐田織機昨天向國交省報告，3款汽車柴油引擎、堆高機用6款引擎、建設機具用1款引擎的性能測試，出現替換數據等違規行為。國交省已指示讓測試時出現違規的引擎暫停出貨，直到國交省確認符合標準。

關於昨天最新公布不符合環境標準的建設機具用1款引擎，國交省已要求豐田織機與客戶評估召回措施。

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豐田織機供貨給豐田汽車的3款柴油引擎，在認證測試過程出現違規，豐田汽車已確認量產的車款引擎符合馬力輸出測試標準，不過仍決定暫停出貨受到影響的10種車款，以及日本國內4間工廠的6條產線暫停生產至2月1日。國交省之後也將展開確認，若符合標準則無需召回。

國交省人員展開檢查後，豐田織機表示，「對於這樣的情況十分抱歉，會妥善地接受檢查」。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130130