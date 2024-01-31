農曆春節工作天數減少 長科估首季營收季減個位數

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）導線架廠長科今天預估，第1季營收將較去年第4季下滑個位數百分點，主要是農曆春節工作天數減少。

長科下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望第1季營運，由於農曆春節工作天數減少，預估第1季合併營收介於新台幣26.8億到28.4億元區間，將較去年第4季下滑個位數百分點。

若以新台幣31元兌1美元平均匯率假設基礎，長科預估第1季毛利率將落在19.5%到22.5%區間，營業利益率介於9.2%到12.2%之間。

長科去年第4季合併營收新台幣29.2億元，季增3%，優於先前法說會預估區間，單季毛利率22.4%，營益率12.5%，高於原先預期；去年第4季稅後淨利2.8億元，受到新台幣升值匯兌損失影響，獲利季減33%，以每股面額0.4元股數計算，每股稅後盈餘0.3元，相當於賺進0.75個資本額。

從應用來看，長科去年第4季3C占營收比重40%，車用和工業合計比重57%。

長科去年合併營收115.81億元，年減20%，長科表示，主要受到整體產業庫存調整影響，去年稅後淨利15.65億元，年減44%；以每股面額0.4元股數計算，每股稅後盈餘1.67元，相當於賺進4.175個資本額。（編輯：張均懋）1130131