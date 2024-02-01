外幣保單占新契約保費比重跌破4成 金額再創新低
2024/2/1 19:09
（中央社記者羅元駿台北1日電）金管會統計，2023年前11個月壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2449.36億元，年減38%，貢獻整體新契約保費收入比重下滑至39.41%，金額持續創新低。
金管會今天公布，2023年前11個月壽險業外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2449.36億元，年減38%；其中，外幣投資型保單新契約保費收入折合約新台幣602.57億元，年減51%，外幣傳統型保單新契約保費收入折合約新台幣1846.79億元，年減32%。
外幣保單主要包括美元、澳幣及人民幣3種幣別，而美元保單為銷售大宗。
去年前11個月美元保單新契約保費為74.54億美元，年減40%，其中美元投資型保單新契約保費為15.63億美元，年減59%，美元傳統型保單新契約保費為58.91億美元，年減32%。金管會指出，受美國聯準會（Fed）維持高利率及強美元影響，美元投資型保單及傳統型保單買氣大幅下滑。
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澳幣保單部分，去年前11個月新契約保費為6億澳元，年增233%，其中澳幣投資型保單新契約保費為5.29億澳元，逆勢年增368%，澳幣傳統型保單新契約保費為0.71億澳元，年增6%。消費者預期澳洲經濟會好轉，且澳幣利率相對維持高點，推升澳幣投資型保單買氣。
至於人民幣保單，金管會指出，去年前11個月新契約保費為人民幣1億元，相比2022年同期大減59%，其中人民幣投資型保單新契約保費為人民幣0.83億元，年減62%，人民幣傳統型保單新契約保費為人民幣0.17億元，年減23%。（編輯：林淑媛）1130201
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