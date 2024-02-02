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中市經貿段2地號公告招商 將引進旅館及綜合商場

2024/2/2 12:23
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中國際會展中心正在興建中，預定明年開幕啟用，台中市經發局今天公布，緊鄰會展中心的西屯區經貿段6、8地號即日起公告招商，將引進國際級旅館及複合式百貨商場。

台中市水湳經貿園區各項重大建設陸續完工啟用，區域發展前景備受矚目。台中市經濟發展局說明，位於園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號，將引進國際級旅館及複合式百貨商場，即日起公告招商，期間至5月30日下午5時止，歡迎企業踴躍投資。

經發局長張峯源表示，經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第二種經貿專用區，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商。

張峯源指出，除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，也可做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，土地使用彈性極佳，適合大面積開發案，更提供企業聯盟投資選項，歡迎企業儘早插旗投資。

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至於位於招商地塊西側的台中國際會展中心，張峯源表示，工程進度已超過90%，目標明年開幕啟用，未來預計每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，與6、8地號具備的觀光遊憩機能相輔相成，未來絕對是商家必爭之地。

經發局並說明，近期由市府都發局辦理的都市計畫通盤檢討案，針對6、8地號兩街廓所夾的「道路用地兼供經貿服務設施使用」，得與兩街廓整併開發，其地下層適用經貿二容許使用組別，得免計容積，賦予區域開發更大的商業規劃彈性。（編輯：謝雅竹）1130202

#台中市經發局
#台中國際會展中心
#張峯源
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