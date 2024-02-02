政府主導成立TBMC 疫情來襲盼半年內具疫苗製造能力

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（中央社記者何秀玲、劉千綾台北2日電）由政府主導成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）與美國韌力公司攜手合作，盼TBMC成為生技代工界的台積電，美國韌力創辦人楊育民表示，無論美國韌力或TBMC，都向台積電學習；若下次疫情來襲，TBMC希望半年內具備製造疫苗能力，未來進軍國際搶歐美訂單。

由經濟部規劃，工研院與生技中心共同籌組的TBMC成立於2023年，政府目標打造為生技專業代工的台積電，今天在行政院長陳建仁見證下，TBMC與美國韌力公司（National Resilience）簽署技術轉移與投資的策略結盟協議，將加速台灣核酸藥物產業與全球對接，進軍國際CDMO（委託開發暨製造服務）市場。

被視為可能接掌TBMC董事長人選、美國韌力創辦人楊育民指出，美國韌力作為TBMC的盟友，將是向上發展重要關鍵。他創辦韌力時，曾請教台積電創辦人張忠謀，近期也訪問台積電董事長劉德音，無論美國韌力或是台灣TBMC，都跟台積電學習。

楊育民分享他請益台積電公司經營之道，台積電認為5件事相當重要，包括放眼世界、不斷創新、專業人才管理團隊、建立堅強客戶信賴度，台灣人才有強大執行能力，有望與美國創新力結合發揮更大效益。

楊育民也提到，TBMC有雙軌使命，一是基因治療、細胞治療等，另一個使命是當下次疫情來臨，TBMC期望能有6個月內製造疫苗的能力，將境外病毒擋在外面，以後要搶的是美國與歐州訂單。

談及國際CDMO市場缺口，台灣TBMC董事長瞿志豪表示，CDMO本質為代工製造，要拿到美國食品暨藥物管理局（FDA）許可才會開始大量製造，不過GMP製程在取得臨床實驗許可之前就必須完成；早期製程開發屬於人力密集產業，雖然早期製程開發成功率低、且人力成本高，但若沒有開發早期製程，就無法培養客戶。

他表示，台灣具有智慧製造優勢，少量多樣的技術關鍵為自動化、智慧化，可以優化和加速製程開發速度，盼將台灣ICT產業的成功典範引導至生技業。

日前媒體報導，TBMC新任董事長可能於520新內閣確定後定案，傳出楊育民接任呼聲高，楊育民被問及人事訊息，他僅向中央社低調表示「八字小撇而已」。（編輯：潘羿菁）1130202